Россиянам пообещали погодные аномалии

В ряде российских регионов ожидаются погодные аномалии. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в ближайшую неделю прогнозируется аномальный холод в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). «На востоке европейской России, на Волге, погода очень холодная. Температура в начале недели на 6-8 градусов ниже нормы, а к пятнице — на 3-5 градусов ниже нормы», — предупредил метеоролог.

Особенно заметный мороз будет в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях. Там с 21 по 24 декабря температура воздуха опустится на девять градусов ниже нормы, в связи с чем объявлено экстренное предупреждение.

При этом в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) температура окажется на 5-8 градусов выше нормы. Такая аномально теплая погода продержится в течение всей недели.

Ранее Вильфанд сообщил, что в нескольких российских регионах ожидается резкий скачок с аномально высокой до аномально низкой температуры, такое явление называется «погодный кульбит». Изменение погоды произойдет с 17 по 19 декабря в связи с формированием антициклона в ПФО и на Урале.