Климатолог предсказала опасные последствия малоснежной зимы в России

В результате малоснежной зимы в ряде регионов России могут обмельчать реки, что в свою очередь приведет к засухе. Подобные опасные последствия предсказала кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, член Русского географического общества, метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU.

«Это страшно. Реки только начинаются на Урале. Это грозит маловодием. А мы питаемся за счет водохранилищ, а они маленькие на Урале», — пояснила специалист.

По ее словам, в результате сложившихся погодных условий в дальнейшем регион может столкнуться с засухой. При этом она выразила надежду, что в России не повторится засуха, подобная той, что наблюдалась на территории СССР в начале 1970-х годов.

Ранее в декабре научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшие годы из-за изменения климата продолжительность времен года может сильно измениться. В частности, синоптик указал, что количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы, уменьшается.