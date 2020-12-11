В российском городе спрогнозировали 50-градусные морозы

В некоторых районах Якутска на выходных ожидаются 50-градусные морозы, заявила заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик. Ее слова передает ТАСС .

В период с 9 по 11 декабря учеников с первого по пятый класс местных школ освободили от очных занятий. Температура за прошедшие дни опустилась до 43 градусов мороза. При этом ближайшие выходные будут самыми холодными, добавила Маршалик. Она отметила, что сейчас температура воздуха в некоторых районах Якутии на 10 градусов ниже нормы.

50-градусные морозы, по словам специалиста, наблюдаются на северо-востоке Якутии. «Постепенно холодать будет на юге и юго-западе. Сейчас там шел снег, потому что проходил циклон», — сказала она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ряд российских регионов придет опасная волна холода, которая означает падение зимних температур ниже нормы.