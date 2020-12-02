В Якутии создадут всемирный центр мамонта на базе научно-образовательного центра (НОЦ) «Север», который появится в регионе в рамках нацпроекта «Наука». Об этом в среду, 2 декабря, сообщается на официальном информационном портале правительства республики.

Как пояснили в правительстве, в рамках реализации проекта будет построена современная исследовательская инфраструктура для хранения и изучения палеонтологических находок. В частности, главным объектом центра мамонта станет криохранилище, в котором будут храниться палеонтологические останки в замороженном виде в бескислородной среде. Также там появится научно-лабораторный комплекс с рентген-лабораторией.

«При условии создания соответствующей инфраструктуры, которая позволит проводить уникальные научные исследования и осуществлять экспонирование палеонтологических объектов, у нашей страны есть реальная возможность занять мировое лидерство в области исследования объектов мамонтовой фауны», — приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

Как отмечается, программа создания центра уже разработана, в настоящее время проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.