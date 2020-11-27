Еще один российский регион захотел обзавестись научным центром

Власти Ставропольского края захотели обзавестись собственным научно-образовательным центром (НОЦ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы российского региона.

Там уточнили, что Ставрополье планирует направить заявку на создание такого центра уже в начале 2021 года. Предполагается, что новый НОЦ займется исследованиями в области продовольственной безопасности, здорового питания и активного долголетия. До конца 2020 года в регионе создадут рабочую группу, которая примет дорожную карту реализации проекта.

«Ставропольский край обладает большим научным потенциалом. Сегодня у нас есть историческая возможность стать одним из ведущих научных центров не только Юга России, но и всей страны», — заявил губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, крупнейшие вузы региона уже заявили о своей готовности принять участие в создании НОЦ.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.