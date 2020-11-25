Еще один российский регион подал заявку на создание НОЦ

Омская область подала заявку на конкурс Минобрнауки России на создание научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Бурков.

«Именно НОЦ станет тем механизмом, который позволит под каждую научную разработку найти индустриального партнера. Мы должны повысить привлекательность региональных вузов, в первую очередь, в глазах молодых талантов», — пояснил глава области.

По словам Буркова, участие в создании нового центра примут вузы и университеты региона, а также ПАО «Газпром нефть», ГКНПЦ имени Хруничева, «Омск Карбон Групп» и Омский НИИ приборостроения. К настоящему времени для реализации на базе НОЦ уже отобраны восемь проектов, в частности, в сфере переработки углеродсодержащего сырья, создания катализаторов нефтехимии, селекции, строительства дорожного полотна, а также в космической и нефтехимической отраслях.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.