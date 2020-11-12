Еще один российский регион захотел свой научный центр

Власти Архангельской области захотели создать собственный научно-образовательный центр (НОЦ). Соответствующая заявка уже подана, сообщили ТАСС в правительстве российского региона.

«Планируемый к созданию Арктический НОЦ будет объединять научные и образовательные организации, а также предприятия реального сектора экономики северных территорий для реализации высокотехнологичных инновационных проектов в Арктической зоне РФ», — пояснили в правительстве.

Там уточнили, что проект планируется реализовывать совместно с Мурманской областью и Ненецким автономным округом. Ожидается, что главными направлениями работы нового центра станут, в частности, исследования и разработки для предприятий судостроения и судоремонта, а также исследования для оптимизации доставки грузов по Северному морскому пути.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.