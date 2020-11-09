Томские ученые займутся технологиями для увеличения продолжительности жизни

В Томской области к 2024 году планируется запустить на базе местного научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня проект по персонализированной медицине и биотехнологиям питания. Об этом сообщил ТАСС глава Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Евгений Куликов.

«Целью мы ставим создание к 2024 году в Томской области центра превосходства по апробации сервисов и популяционных технологий профилактики основных причин смертности населения для повышения качества и продолжительности жизни населения с масштабированием лучших практик на национальном уровне», — пояснил Куликов.

По его словам, в частности, ученые займутся сбором и анализом данных и разработкой технологий для профилактики основных причин смертности. Кроме того, специалисты центра будут работать на выведением новых сортов хозяйственно-ценных растений с заданными свойствами и полезных продуктов питания, а также над созданием собственного производства новых радиофармпрепаратов.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.