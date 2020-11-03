Российские ученые создали новую добавку для повышения удоев

Ученые из Белгородского национального исследовательского университета создали новую кормовую добавку для крупного рогатого скота, которая способствует росту удоев и жирности молока. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщила ТАСС замдиректора института фармации, химии и биологии вуза Ульяна Круть.

По ее словам, в качестве основы для высокоэнергетической добавки российские специалисты использовали подсолнечный фуз. Это вторсырье остается после производства нерафинированного подсолнечного масла, при этом оно отличается невысокой ценой и широкой доступностью в российских регионах.

Как пояснила Круть, включение новой добавки в рацион крупного рогатого скота позволит снизить негативное влияние на пищеварение животных в случае, если им начнут давать больше жиров.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.