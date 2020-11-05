Томские ученые займутся вопросами трудноизвлекаемой нефти

Специалисты научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, который планируется создать в Томской области, займутся вопросами добычи трудноизвлекаемой нефти. Об этом сообщил ректор Томского политехнического университета Андрей Яковлев, передает ТАСС.

По его словам, это направление станет одним из приоритетных в работе НОЦ. Как ожидается, реализация данного проекта позволит привлечь в бюджет региона дополнительно более 130 миллиардов рублей к 2035 году за счет дополнительно отгруженной нефти.

Кроме того, благодаря этому направлению в регионе удастся создать новые высокотехнологичные рабочие места. Так, в области создадут центр компетенций, который займется подготовкой кадров и разработкой современных технологий по добыче и поиску трудноизвлекаемой нефти.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.