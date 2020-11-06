Российские научные центры получат гранты на исследования

Российские научные центры мирового уровня получат гранты на суммы более 200 миллионов рублей. Средства выделит правительство на исследования и разработки в области научно-технического развития страны, сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф.

«Среди победителей центры, которые занимаются самым широким спектром проблем и задач — от развития агропромышленного комплекса до лазерных технологий, от лечения эндокринных заболеваний до сверхзвуковых перелетов», — приводятся в сообщении слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Таким образом, гранты предоставят следующим центрам: «Агротехнологии будущего», «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение», Центр фотоники, Центр персонализированной медицины, Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала, «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», «Интегративная физиология – медицине», «высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости», «Сверхзвук», «Передовые цифровые технологии», Национальный центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.