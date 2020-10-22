Российские ученые создали прототип магнита для сибирского синхротрона

Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН создали прототип сверхпроводящего эллиптического ондулятора, который планируется использовать в Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Там пояснили, что данный вид магнитов позволит работающим на сибирском синхротроне ученым использовать метод рентгеновского магнитного дихроизма, необходимого для изучения веществ со сложной магнитной структурой, например, редкоземельных элементов или молекулярных магнетиков.

Уточняется, что ондуляторы будут задействованы на экспериментальных научных станциях СКИФ.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.