Назначен госзаказчик строительства сибирского синхротрона

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Минобрнауки госзаказчиком строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который создается в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Функция госзаказчика при создании центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП СКИФ) возложена на Минобнауки... Застройщиком комплекса останется Институт катализа Сибирского отделения РАН», — говорится в соответствующем постановлении.

Как отмечается, подобное решение позволит повысить уровень научно-технического сопровождения проекта, а также привлечь опытных специалистов к работе с уникальным оборудованием.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.