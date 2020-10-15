Определен изготовитель оборудования для сибирского синхротрона

Правительство России определило организацию, которая займется изготовлением оборудования для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который создается в Новосибирской области. Это следует из распоряжения кабмина, сообщает ТАСС.

Как отмечается, единственным исполнителем станет Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Его специалистам поручено изготовление, сборка, поставка и пусконаладка оборудования для сибирского синхротрона.

Ранее в октябре правительство назначило Минобрнауки госзаказчиком строительства СКИФ.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.