В Новосибирской области займутся подготовкой химиков

В Новосибирской области появился новый научно-технический институт — Институт химических технологий (ИНХИТ), который займется подготовкой химиков. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщают «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Как отмечается, новая научная организация, на базе которой будет вестись обучение специалистов в области химических технологий, создана при участии Новосибирского государственного университета и Института катализа СО РАН. Предполагается, что прошедшие в институте подготовку ученые будут работать над исследованиями в том числе и для предприятий реального сектора экономики.

«Одновременно в процессе этой подготовки преподаватели совместно с магистрантами и аспирантами будут решать ориентированные исследовательские задачи для таких компаний. По сути, это будет целевая подготовка конкретных специалистов для конкретных предприятий», — пояснил директор организатор ИНХИТ Денис Козлов.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Наука», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.