Уральские ученые получили новое оборудование для исследований растений

Специалисты Свердловской селекционной станции садоводства получили новое оборудование для исследований садовых растений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) Уральского отделения РАН, в состав которого входит селекционная станция.

Как уточнили в пресс-службе, уральские ученые смогли приобрести автоматическую метеостанцию на грант, полученный в рамках нацпроекта «Наука». Новый прибор фиксирует различные характеристики климата, в том числе влажность и температуру воздуха, скорость и направление ветра, изменения атмосферного давления, заморозки и осадки.

«Данная метеостанция позволит ученым более точно анализировать комплексное воздействие неблагоприятных факторов среды на растения с учетом климатических особенностей года, оценивать их потенциал и вести селекционный отбор лучших генотипов с высокой адаптивностью на естественном провокационном фоне», — пояснили в УрФАНИЦ.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.