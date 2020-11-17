Российские ученые высадили экспериментальные оливы в Крыму

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) впервые высадили в теплицах оливы в рамках эксперимента. Об этом рассказал ТАСС проректор вуза по внешним связям Михаил Сергеев.

«Высадили первые 150 штук, через пару недель еще 150, через месяц еще 150. Всего около 500 штук саженцев будет высажено в этом году... Это первый опыт в России. Теплолюбивые оливки будут выращивать в степи, где температура воздуха может колебаться до минус 20 градусов», — пояснил Сергеев.

По его словам, российские специалисты планируют выяснить, насколько субтропические культуры подходят для выращивания в крымских условиях. В частности, в ходе эксперимента они планируют отработать технологии закладки новых садов и технологии по уходу и защите растений. Ожидается, что в дальнейшем на основе разработок ученых местные аграрии смогут начать промышленное возделывание данной культуры.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.