В России создадут 15 селекционных центров

Минобрнауки России подвело итоги конкурса по созданию селекционных центров. По его итогам в стране появятся 15 таких центров, которые получат господдержку в рамках нацпроекта «Наука», сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, всего на конкурс поступило 49 заявок, из которых отобрали 15. «Важными критериями отбора стали имеющийся научный задел организаций и научно-технологической инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, кооперация с предприятиями реального сектора экономики и вклад в реализацию Доктрины продовольственной безопасности», — отметили в Минобрнауки.

В ведомстве пояснили, что на базе отобранных организаций будут созданы селекционно-семеноводческие центры по девяти приоритетным направлениям: картофель, соя, зерновые культуры, овощные культуры, плодовые культуры, кормовые культуры, эфиромасличные культуры, сахарная свекла, а также древесные и кустарниковые породы.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.