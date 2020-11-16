В России объявили отбор программ по созданию селекционных центров

В рамках реалигазции федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» объявляется отбор программ по созданию селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

Центры предполагается сформировать по нескольким направлениям, среди них: «Мясное и молочное скотоводство», «Овцеводство и козоводство», «Птицеводство», «Виноградарство и питомниководство», «Селекция и семеноводство картофеля» и так далее.

Проекты будут принимать до 18 декабря.

Создание таких центров запланировано в рамках реализации реализации нацпроекта «Наука», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.