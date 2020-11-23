Российские ученые создали систему для контроля здоровья животных

Специалисты научно-образовательного центра (НОЦ), который открылся в Белгороде в рамках нацпроекта «Наука», создали систему, которая в автоматизированном режиме может отслеживать состояние здоровья сельскохозяйственных животных. Об этом сообщила ТАСС заведующая кафедрой информационных и робототехнических систем Белгородского государственного национального исследовательского университета Ольга Иващук.

По ее словам, разработка российских ученых позволяет при помощи камер наблюдения и специального программного обеспечения контролировать здоровье животных, анализируя их позы, поведение и ряд других внешних признаков. «Несколько раз производители обозначали проблему на стадии откорма, когда происходит большой падеж свиней из-за того, что поздно определяется изменение их состояния. "Умные" камеры, которые мы создаем, могут решить эту задачу», — пояснила Иващук.

Она отметила, что в дальнейшем созданную в белгородском НОЦ систему можно будет использовать на предприятиях. Благодаря ей производители смогут получать анализ ситуации в режиме реального времени и прогнозы на будущее.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.