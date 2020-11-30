Российские молодые ученые получили миллиарды рублей на исследования

Российские молодые ученые ежегодно получают порядка 5 миллиардов рублей на проведение своих исследований от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках нацпроекта «Наука». Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил председатель совета РФФИ академик РАН Владислав Панченко, передает ТАСС.

По его словам, каждый год поддержку от фонда получают более 10 тысяч молодых исследователей. «Важно, что фондом сформирована модель непрерывной цепочки конкурсов, охватывающая все этапы карьеры молодого ученого: школьник старших классов, студент, бакалавр, магистр, аспирант, молодой кандидат наук, постдок, молодой доктор наук», — пояснил Панченко.

В частности, отметил он, второй год подряд РФФИ профинансирует 1,5 тысячи проектов молодых ученых в рамках конкурса «Аспиранты».

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.