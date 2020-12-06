Россиян предупредили об опасной волне холода

Опасная волна холода — падение зимних температур ниже нормы на 7 и более градусов — придет в ряд российских регионов. Об этом ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, аномально низкая температура ожидается в ближайшие дни в Астраханской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской, Воронежской областях и в республике Татарстан. В этих регионах объявлено штормовое предупреждение. Температурный фон будет держаться на 7-10 градусов ниже нормы.

«Если длительный период температура ниже нормы больше, чем на 7 градусов — это опасное явление, (...) нужно к этому готовиться, обеспечивать заранее производственные и жилые помещения теплом», — пояснил метеоролог. Он добавил, что эта информация направляется властным структурам и коммунальным службам регионов, чтобы минимизировать последствия волн холода.

Ранее Вильфанд дал погодный прогноз на декабрь. По его оценке, первый зимний месяц с температурами выше нормы ожидается в большинстве регионов страны. Особенно высокая аномалия будет на севере Красноярского края и в Якутии. Нормальный для декабря температурный фон ожидается на южной половине европейской части России, в Приволжском федеральном округе и в центре Урала. При этом в южных районах этих двух округов уже ожидаются пониженные температуры