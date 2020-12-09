Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в ряде регионов

Аномальный холод ожидается в ближайшие дни в регионах Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Так, на всей территории Приволжского федерального округа до 12 декабря ожидается температура на девять градусов ниже климатической нормы. Аналогичная ситуация сложится в Тамбовской, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии.

7 декабря Якутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды зафиксировало 50-градусный мороз в Оймяконском районе республики. За звание Полюса холода — места с самой низкой задокументированной температурой — борются город Верхоянск и село Оймякон, в этих населенных пунктах фиксировалась температура ниже минус 67 градусов.