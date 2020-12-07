Россиянам рассказали о «супермощном» антициклоне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о «супермощном» антициклоне на территории европейской части России. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал синоптик, антициклон сформировался в Сибири, а позже переместился на запад с помощью редкого атмосферного процесса. По его словам, он станет причиной «однообразной» солнечной и морозной погоды в течение недели. «Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных. От дня ко дню не будет никакой динамики», — пояснил он.

Так, в центре Европейской России температуры будут на два градуса ниже нормы, на юге аномалии достигнут пяти-семи градусов. Осадков в течение недели на этой территории не ожидается, добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра пообещал «пушкинскую» погоду москвичам. По его словам, до среды-четверга температура будет на 1-2 градуса ниже нормы, а в течение недели морозы в столичном регионе будут достигать 15 градусов.