Российский полицейский во время пожара спас трех человек и собаку

Сотрудник полиции спас трех человек и собаку во время пожара в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Пожар произошел, когда старший лейтенант полиции Евгений Прима возвращался вечером домой со службы. В подъезде он почувствовал запах гари, который шел из-за двери одной из квартир на первом этаже, а также услышал голоса детей внутри.

Полицейский сообщил о происшествии экстренным службам, после чего решил самостоятельно спасти людей. После того, как на его просьбы открыть никто не ответил, он выбил дверь и вывел из задымленной квартиры двух детей. От них он узнал, что там осталась их бабушка, и вернулся за ней.

Пожилую женщину он обнаружил уже в тот момент, когда она надышалась продуктами горения и не могла передвигаться, и также вывел ее в подъезд. Затем полицейский отыскал собаку, которая находилась в темноте в дальней комнате. В результате все находившиеся в квартире были спасены. Позже выяснилось, что отец детей находился на работе, а мама ушла в детский сад за третьим ребенком.

Похожая история произошла в июне прошлого года в Чувашии. Тогда офицер полиции в селе Хыркасы спас из горящего дома женщину и ее детей.