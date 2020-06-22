Полицейский спас россиянку с двумя детьми из пожара

В Чувашии офицер полиции спас из горящего дома женщину и ее детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Инцидент произошел вечером в селе Хыркасы — оно расположено на федеральной трассе М-7 «Волга». Дежуривший на стационарном посту заместитель командира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике капитан полиции Максим Ломоносов около 18:00 заметил клубы черного дыма над одним из домов села Хыркасы Чебоксарского района.

Возле горевшего двухэтажного здания находилась пожилая женщина. Она сказала, что в доме или возле него осталась ее дочь и два внука. Полицейский перелез через забор соседского дома и стал пробиваться сквозь густой дым к потерпевшим со стороны двора, когда услышал крики о помощи. Преодолев высокую преграду, он оказался рядом с молодой женщиной и ее двумя сыновьями, рассказала «Ленте.ру» Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Ломоносов вместе с подоспевшим супругом девушки помог им преодолеть соседский забор. Полицейский отвел всех на безопасное расстояние. Младшего ребенка капитан полиции вынес на руках.

Пострадавшим детям оказали помощь члены Общественного совета при МВД по Республики Чувашия: они передали им собранные средства, а также подарили самокат младшему сыну Максиму — его собственный сгорел во время пожара.

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