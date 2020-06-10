Пожарный спас ребенка на 40-метровой высоте и попал на видео

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В китайском городе Куньмин провинции Юньнань пожарный спас пятилетнюю девочку, которая по неосторожности выпала с балкона квартиры на 13-м этаже и держалась за фасад жилого дома на высоте около 40 метров. Видео опубликовало в среду, 10 июня, Daily Mail.

По данным издания, в службу спасения позвонили около 13:00 по местному времени и рассказали, что маленький ребенок повис на большой высоте. Приехав на место, пожарный решил подняться с балкона на несколько этажей вверх и на ремне безопасности спуститься до девочки.

На записи видно, как спасатель в экипировке медленно съезжает вниз, хватаясь за рамы окон. Отмечается, что сверху ему помогает второй пожарный, удерживая страховочный трос. В это время пятилетний ребенок стоит на месте и не шевелится. Как только спасатель приблизился к девочке, он крепко ее обнял и перебросил обратно в квартиру. В этот момент очевидцы происшествия начали аплодировать пожарному.

Уточняется, что с ребенком все хорошо. По словам матери, она оставила дочь в квартире на несколько минут, чтобы забрать заказ у курьера, и не ожидала, что может произойти что-то подобное.

3 июня сообщалось, что в американском округе Харрис, штат Техас, женщина провалилась в канализационный люк и несколько дней просидела под землей. Ее нашли во вторник, 2 июня, в канализационной яме на строительной площадке. В спасательной операции участвовали несколько окружных полицейских и бригада пожарных.

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