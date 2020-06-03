Женщина провалилась в канализационный люк и несколько дней ждала помощи

В американском округе Харрис, штат Техас, женщина провалилась в канализационный люк и несколько дней просидела под землей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщину, имя которой не установлено, нашли во вторник, 2 июня, в канализационной яме на строительной площадке. В спасательной операции участвовали несколько окружных полицейских и бригада пожарных. Отмечается, что пострадавшая ждала помощи спасателей несколько дней.

При первичном осмотре у женщины не нашли ушибов и иных проблем со здоровьем.

Полиция устанавливает, при каких обстоятельствах посторонняя оказалась в зоне строительных работ и как именно произошел инцидент.

В прошлом году сообщалось, что в Южно-Африканской Республике новорожденный ребенок несколько часов пролежал в дождевой канализации и чудом остался в живых. Младенца спас местный житель Айрон Лавдейл (Iyron Lovedale), который проходил мимо и услышал детский плач.

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