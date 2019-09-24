Полуторагодовалая девочка с собакой провалилась в пятиметровую скважину и выжила

dailymail.co.uk

В Аргентине полуторагодовалая девочка провалилась в скважину с питьевой водой вместе со своей собакой и выжила. На видео случившегося обратило внимание издание Daily Mail.

Ана Белен Моралес (Ana Belen Morales) гуляла с собакой по кличке Чичо в деревне Сеньора Пуджио в провинции Сантьяго дель Эстеро в Северо-Центральной Аргентине и упала в узкую скважину глубиной пять метров.

Местные жители вызвали спасателей. Когда полицейские с кинологами прибыли на место, 35-летний отец девочки Клаудио Моралес (Claudio Morales) лежал на земле около скважины и пытался подсветить мобильным телефоном место, куда провалилась девочка. Извлечь пострадавшую не представлялось возможным, так как ее ноги застряли.

Из-под земли доносился плач ребенка. Чтобы добраться до девочки, спасателям пришлось выкопать рядом траншею. Операция по спасению длилась три часа. Все это время девочка обнимала свою собаку. Когда ребенка достали на поверхность, врачи оказали ей медицинскую помощь. В результате произошедшего девочка не получила серьезных травм и вернулась домой к семье. Местные власти расследуют причину произошедшего.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Цзуньи, провинция Гуйчжоу, отец спас упавшего в канализационный люк ребенка. Трехлетний мальчик заинтересовался люком, когда шел по улице с родителями: он остановился перед ним, затем наступил на крышку и провалился.

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