Мальчик провалился под поезд и выжил

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В городе Сидней, Австралия, ребенок упал под поезд и выжил. На видео произошедшего обратил внимание информационный портал Inside Edition.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как мальчик стоит с матерью в ожидании приближающегося поезда. Когда они идут к открытым дверям, ребенок падает в щель между вагоном и платформой. Попутчики сразу бросаются на помощь и вытаскивают мальчика. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.

После этого инцидента министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс (Andrew Constance) попросил родителей внимательно следить за своими детьми и всегда держать их за руку, чтобы предотвратить несчастные случаи.

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