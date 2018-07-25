Спасение человека от поезда в последнюю секунду попало на видео

Видео: NJ.com / YouTube

В американском городе Перт-Эмбой, штат Нью-Джерси, сотрудник полиции спас человека, который лежал на рельсах перед приближающимся поездом. Об этом пишет ABC 7 NY.

В полицию поступило сообщение, что кто-то спит на путях недалеко от железнодорожной станции. На место происшествия выехал офицер Кайл Савойя (Kyle Savoia). Он обнаружил, что на рельсах действительно лежит мужчина и не реагирует на приближающийся поезд.

Савойя побежал к нему и закричал: «Уходи! Уходи!». Поняв, что тот его не слышит, он крикнул: «Остановите поезд!». Лежащий мужчина очнулся и успел отскочить, когда до состава оставались считанные метры. Он заплакал, подошел к пытающемуся отдышаться полицейскому и принялся благодарить его.

Савойя пробежал около 180 метров. Все происходящее снимал его нагрудный видеорегистратор. Мужчина так и не ответил, что делал на рельсах, но объяснил, что у него выдалось несколько трудных дней подряд. Его отправили в больницу для осмотра.

В июне сообщалось, что артист Американского театра балета Грей Дэвис спас бездомного, упавшего на рельсы в нью-йоркском метро. Он спрыгнул на пути и поднял мужчину на платформу, после чего залез на нее сам, используя свою балетную подготовку.

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