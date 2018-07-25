Из жизни
 
Последние новости
На Западе нашли ответ оружию «Судного дня»
Стали известны новые подробности дела Марии Бутиной
Зарубивших котенка топором школьниц наказали
Heinz попытался подсунуть фасоль спортсменам и дважды провалился
Девять участников голодовки шахтеров в Забайкалье госпитализированы
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Смолова лишили звания самого сексуального футболиста России
Цукерберг обеднел на 17 миллиардов долларов за два часа
Татуировка на руке больного ребенка спасла ему жизнь
Новости партнеров

Спасение человека от поезда в последнюю секунду попало на видео

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: NJ.com / YouTube

В американском городе Перт-Эмбой, штат Нью-Джерси, сотрудник полиции спас человека, который лежал на рельсах перед приближающимся поездом. Об этом пишет ABC 7 NY.

В полицию поступило сообщение, что кто-то спит на путях недалеко от железнодорожной станции. На место происшествия выехал офицер Кайл Савойя (Kyle Savoia). Он обнаружил, что на рельсах действительно лежит мужчина и не реагирует на приближающийся поезд.

Савойя побежал к нему и закричал: «Уходи! Уходи!». Поняв, что тот его не слышит, он крикнул: «Остановите поезд!». Лежащий мужчина очнулся и успел отскочить, когда до состава оставались считанные метры. Он заплакал, подошел к пытающемуся отдышаться полицейскому и принялся благодарить его.

Савойя пробежал около 180 метров. Все происходящее снимал его нагрудный видеорегистратор. Мужчина так и не ответил, что делал на рельсах, но объяснил, что у него выдалось несколько трудных дней подряд. Его отправили в больницу для осмотра.

В июне сообщалось, что артист Американского театра балета Грей Дэвис спас бездомного, упавшего на рельсы в нью-йоркском метро. Он спрыгнул на пути и поднял мужчину на платформу, после чего залез на нее сам, используя свою балетную подготовку.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Police officer saves man from being struck by oncoming train in New Jersey
Артист балета спас упавшего на рельсы бомжа в метро Нью-Йорка
Полицейского наградили за спасение упавшего на рельсы пассажира метро
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0425 июля

«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»

Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
20:2225 июля

Бесконечные пукающие звуки из дома пенсионера заинтересовали полицию

06:32Сегодня

Татуировка на руке больного ребенка спасла ему жизнь

14:5825 июля

Чиновница три года спала на рабочем месте

Из жизни00:0223 июля

«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»

Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
18:4825 июля

Львица отвлекла стаю гиеновидных собак на себя и спасла детеныша

00:35Сегодня

Бывший повар королевы Британии рассказал о запрещенке в Букингемском дворце

12:1925 июля

Девочка съела немытые фрукты и заразилась мозговыми паразитами

Из жизни00:0214 июля

Пройдоха из трущоб

Фальшивый арабский принц 30 лет обманывал богачей и шиковал на чужие миллионы
17:2625 июля

Британец выловил из речки огромный золотой самородок

00:11Сегодня

Пятиметровая белая акула съела кита перед камерой

19:4925 июля

Британец обнаружил колодец в собственном доме

Россия
«Внутри сидит лысый мужик»
Они надевают маски животных, чтобы нести добро. Кто-то считает их извращенцами
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Публикацию видео с пытками в ярославской колонии объяснили происками Запада
Девять участников голодовки шахтеров в Забайкалье госпитализированы
Мажоры с долларами повторили выходку Дурова
В Забайкалье началась массовая голодовка шахтеров
Все материалы
Мир
«Они покупали девочек и мальчиков»
Сбежавшего на вертолете гангстера заметили в машине со взрывчаткой
Стали известны новые подробности дела Марии Бутиной
Подросток из Техаса решила сделать селфи с оружием и умерла
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Звезду Трампа в Голливуде разнесли в крошки
Лидер Евросоюза подарил Трампу фотографию кладбища
Все материалы
Бывший СССР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
На белорусах поставят алкогольный эксперимент
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Десятки кабанов-нелегалов сбежали из Белоруссии в Европу
Украинцам предложили плюшевого Гитлера
Детская писательница назвала боксера Усика трусом и «ватаном»
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
«"Горбушкин двор" готовится к переменам»
Управляющий директор торгового центра о будущем площадки
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Венесуэльские деньги потеряют пять нолей и привяжутся к криптовалюте
USM завершит процесс перевода своих активов в российскую юрисдикцию
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
Все материалы
Силовые структуры
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
Главу НПО имени Лавочкина задержали
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Бывший замглавы МЧС задержан по подозрению в мошенничестве
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
Пытки в ярославской колонии дошли до ООН
Все материалы
Наука и техника
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает Роскосмос. На кону сотни миллиардов
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
В России описали смерть Вселенной
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Ракеты Ariane 5 и Falcon 9 одновременно стартовали
На Западе нашли ответ оружию «Судного дня»
Все материалы
Спорт
Головин переходит в «Монако»
Все о главном российском трансфере
В «Монако» рассказали о сложностях при подписании Головина
Смолова лишили звания самого сексуального футболиста России
Головин стал самым дорогим российским футболистом
Приговоренного к 175 годам заключения врача-педофила избили в тюрьме
Эксперты оценили шансы участников РПЛ финишировать в первой тройке
Емельяненко рассказал о предложении от ФБР
Все материалы
Культура
Все братья — сестры
Коэны, Куарон, Одиар: главные премьеры 75-го Венецианского фестиваля
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
Дмитрий Маликов раскрыл связанный с геями и евреями секрет успеха
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
Бойкот «Нашествия» из-за военных вызвал скандал в сети
«Порнофильмы» и «Пошлую Молли» на «Нашествии» заменит ансамбль Александрова
Все материалы
Интернет и СМИ
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Житель Москвы выставил на продажу полотенце Месси за 1,5 миллиона рублей
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Звезда Instagram побоялась бегства своих слуг и прослыла рабовладелицей
Цукерберг обеднел на 17 миллиардов долларов за два часа
Все материалы
Ценности
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Умер самый известный продавец 2014 года
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Туфли на шпильках и сумки покрыли граффити
Все материалы
Путешествия
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
Раскрыта очередная угроза для здоровья путешественников
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Тысячи туристов пострадали из-за отмены рейсов в Европе
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Бесконечные пукающие звуки из дома пенсионера заинтересовали полицию
Татуировка на руке больного ребенка спасла ему жизнь
Чиновница три года спала на рабочем месте
Бывший повар королевы Британии рассказал о запрещенке в Букингемском дворце
Все материалы
Тест обновленной Kia Optima
Выясняем, что изменилось в корейском бизнес-седане после рестайлинга
Суперкары из-за Железного занавеса
Машины-монстры из СССР и Стран Варшавского договора — кто их строил и зачем?
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
В России начались продажи обновленных Logan и Sandero
Honda Civic обзавелась девятиступенчатым «автоматом»
Умер Серджио Маркионне
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы