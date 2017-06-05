Артист балета спас упавшего на рельсы бомжа в метро Нью-Йорка

Артист Американского театра балета Грей Дэвис спас бездомного, упавшего на рельсы в нью-йоркском метро. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что 58-летнего мужчину столкнула 23-летняя женщина. Она сбежала с места происшествия, но затем была задержана полицией. Упав на рельсы, бездомный потерял сознание.

По словам Дэвиса, он спрыгнул на пути и поднял мужчину на платформу, после чего залез на нее сам, используя свою балетную подготовку. «Я даже не подозревал, какая платформа на самом деле высокая», — рассказал артист.

«Люди вокруг кричали и звали на помощь, но никто не спускался вниз. Поэтому спрыгнул я», — подчеркнул Дэвис.

Упавший на рельсы бездомный был госпитализирован.

В апреле полицейский спас мужчину, оказавшегося на путях на станции «Пушкинская» московского метрополитена. Сотрудник правоохранительных органов получил за поступок медаль «За доблесть в службе».

В ноябре 2016-го на станции «Таганская» Кольцевой линии московского метро пассажирка упала с платформы под прибывающий поезд. Женщину успели поднять с путей, она осталась жива.

