Трехлетний мальчик провалился в люк на глазах у родителей и выжил

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В китайском городе Цзуньи, провинция Гуйчжоу, отец спас упавшего в канализационный люк ребенка. Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал сайт WTHR.

Трехлетний мальчик заинтересовался люком, когда шел по улице с родителями. Он остановился перед ним, затем наступил на крышку и провалился.

Родители и прохожие бросились к люку. Отец лег на тротуар, дотянулся до ребенка и вытащил его на поверхность. Мальчик отделался легкими травмами.

В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, группа водителей службы доставки помогла поймать мальчика, который упал из окна пятого этажа многоэтажки. Они поняли, что ребенок вот-вот сорвется, схватили простыню, которая сушилась на веревке, и растянули ее под ним.

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