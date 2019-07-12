Трехлетний мальчик провалился под землю и напугал родителей

В Национальном парке Пик Дистрикт, Англия, ребенок провалился в узкую шестиметровую яму и выжил. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Супруги Луиза и Марк Такетты (Louise and Mark Tuckett) гуляли по парку недалеко от деревни Хатерседж со своими детьми: годовалой Эллой (Ella), трехлетним Сэмом (Sam) и шестилетним Оскаром (Oscar). Мальчики убежали вперед, и один из них провалился под землю. «Мы с мужем в панике посмотрели друг на друга», — вспоминает 36-летняя мать. Родители подбежали ближе и увидели, что Сэм упал в яму шириной всего 40 сантиметров и глубиной около 6 метров.

40-летний Марк вытащил Сэма из ямы, а Луиза вызвала бригаду спасателей. Мальчик истекал кровью и плакал. Отец донес пострадавшего ребенка до ближайшей дороги, и спустя 15 минут к ним подъехала машина скорой помощи. Юного пациента оперативно доставили в детскую больницу, где более 10 медработников спасали его жизнь. По словам врачей, только через восемь часов им удалось стабилизировать состояние больного.

В результате падения Сэм получил серьезную травму головы и перелом руки. Вскоре он пошел на поправку и смог разговаривать. «Он начал вести себя как и прежде, — подчеркнула Луиза. — Мы испытали такое облегчение». Ребенок провел пять дней в больнице под присмотром докторов, после чего его отправили домой. Его текущее состояние не уточняется.

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