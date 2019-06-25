Женщина упала в силосную башню и выживала там неделю

В американском городе Индианаполис, штат Индиана, рабочие спасли женщину, просидевшую семь дней в девятиметровой силосной башне. Об этом сообщает Fox News.

В субботу, 22 июня, рабочие случайно обнаружили в силосной башне 28-летнюю женщину. Бригада за 15 минут высвободила ее через нижний люк. 28-летняя бездомная призналась, что неделю назад искала место для ночлега и провалилась внутрь.

По предварительным данным, женщина не пострадала. Ее отправили в больницу на осмотр.

В феврале сообщалось, что в австралийском городе Мельбурн могильщик упал в выкопанную для гроба яму и пролежал там два часа. Cпасатели использовали специальную навесную конструкцию и тросы, чтобы вытащить его наружу.

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