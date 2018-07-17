Велосипедистка попыталась переехать мост и провалилась

Велосипедистка проигнорировала предупреждающие ограждения и попыталась пересечь разводной мост, но провалилась в пространство между частями конструкции. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в городе Менаша в американском штате Висконсин. В ролике видно, что на ограждениях мигали красные лампочки, но это не помешало девушке прорваться к мосту. Вероятно, она не заметила, что части моста уже находились в процессе разведения. В следующий момент велосипедистка исчезает в проеме вместе с транспортным средством.

Разведение моста пришлось остановить. Девушку госпитализировали с травмами лица.

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