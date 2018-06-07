Велосипедист проучил нарушителей-пешеходов

Лондонский велосипедист устал от того, что пешеходы используют велодорожки и блокируют проезд, и решил отомстить необычным образом. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Вместо обычного звонка, на который неохотно реагировали люди, он использует пневматический горн — специальное устройство, создающее громкий звук и обычно использующееся для сигнализации. Свою акцию он снял на видео и выложил в интернет.

«Я сыт по горло тем, что люди ходят по велосипедной дорожке. Они даже не понимают, что это кому-то мешает. Я решил оповестить их пневматическим горном, чтобы сделать свое присутствие более заметным», — написал велосипедист под выложенным роликом на YouTube.

Видеозапись показывает, как велосипедист прикрепляет пневматический горн к рулю и быстро едет по дороге, оповещая людей громкой сигнализацией. Пешеходы в панике разбегаются в разные стороны. Однако не все спокойно реагировали на его выходку. Камера зафиксировала, как один из пешеходов рассердился на действия мужчины и пытался его избить.

Видео было загружено пользователем Reckess Bradley и за два дня набрало почти 100 тысяч просмотров. Его поведение вызвало неоднозначные оценки пользователей. «Можно было бы и погромче», — сокрушается один из них. «Весело, пока кто-нибудь не получит сердечный приступ», — возразил ему другой комментатор.

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