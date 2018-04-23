Китайцев стали обливать водой за переход на красный свет

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В китайском городе Хуанши, провинция Хубэй, начались испытания приспособления, призванного отучить пешеходов переходить улицу на красный свет. Об этом сообщает издание SoraNews24.

На краю тротуара на одном из оживленных перекрестков установили металлические столбики с инфракрасными датчиками и разбрызгивателями. Они включаются, когда переход запрещен, и пускают струю воды в людей, которые пытаются пройти между ними.

Нововведение вызвало скептическую реакцию у пользователей китайских соцсетей. «А в дождь, значит, переход на красный свет — не проблема?» — прокомментировал один из них. «Они не боятся, что туда станут ходить за водой бабки с ведрами?» — поинтересовался другой.

20 апреля сообщалось, что в китайском городе Дачжоу, провинция Сычуань, нарушителям правил дорожного движения разрешили не платить штраф, если они извинятся в интернете и соберут не менее 20 лайков. Эксперимент распространяется лишь на незначительные нарушения, которые совершают пешеходы, велосипедисты и водители мотороллеров.

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