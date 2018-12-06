Мужчина уткнулся в телефон и провалился в канал

metro.co.uk

В британском городе Ноттингем мужчина уткнулся в телефон, принял канал за тропинку и упал в воду. На видео инцидента обратило внимание издание Metro.

Ролик был снят в ноябре камерами наружного наблюдения, установленными на одном из пабов города. На видео мужчина подходит к каналу, усыпанному листьями, уткнувшись в экран мобильного телефона. Он шагает вперед, падает в воду и начинает барахтаться. К нему на помощь подбегают двое и вытаскивают его на берег.

Как выяснилось позже, британец принял засыпанную листьями поверхность воды за дорожку и не посмотрел под ноги, так как отвлекся на телефон.

Владелица паба Энн-Мари Гарденер (Annmarie Gardener) решила поделиться видеозаписью, чтобы предупредить людей об опасности отвлечения на телефон во время прогулок у воды. «Обычно такой проблемы не возникает: большинство людей знает, что здесь расположен канал. Но мы все же развесили предупреждающие объявления в пабе и просим посетителей быть острожными», — рассказала она.

Городское агентство водных ресурсов также попросило жителей города быть бдительными во время прогулок у канала в канун Рождества и воздержаться от употребления алкоголя на набережных.

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