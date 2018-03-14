Китаец заигрался в мобильный телефон, упал и умер

Китаец заигрался в телефон во время экскурсии и насмерть разбился, упав с восьмиметровой высоты. Об этом сообщило издание The Mirror.

Молодой человек приехал на экскурсию в священные для буддистов горы Цзюхуашань в провинции Аньхой вместе с отцом. Во время осмотра достопримечательностей он устал и присел на установленные для предотвращения падения туристов перила, чтобы немного поиграть в одно из приложений на телефоне. Однако он увлекся, позабыл о том, что сзади него ничего нет, и кубарем упал вниз.

Мужчина пролетел восемь метров и упал на лестницу, по которой скатился вниз. Падение запечатлела камера видеонаблюдения. Турист скончался на месте.

В начале февраля сообщалось о жителе Китая, который уронил новый iPhone в унитаз, полез за ним и застрял. Его освободили через полчаса, судьба телефона неизвестна.

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В Китае активно борются с игровой и интернет-зависимостью. До января 2017 года в стране существовали учреждения, где подростков-геймеров лечили от нее электрошоком и изнурительными тренировками. Однако после того, как прошедший курс лечения юноша убил собственную мать за то, что она его туда отправила, был введен запрет на использование подобных методов.

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