Нерадивый владелец iPhone застрял в унитазе

Китаец уронил iPhone в унитаз и застрял в нем. О казусе сообщило издание Global Times.

Житель Китая по фамилии Тан (Tan) выпивал вместе с друзьями в одном из отелей города Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе в воскресенье 4 февраля. Когда мужчина отлучился в уборную, он случайно уронил недавно купленный iPhone 8 в напольный унитаз.

В попытке вызволить гаджет Тан засунул правую руку в сливное отверстие унитаза, чтобы попробовать поймать его. Однако у мужчины это не получилось, к тому же он не смог вытащить конечность. Уборщик обнаружил его только спустя полчаса.

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Сотрудник гостиницы вызвал спасателей, и те освободили пострадавшего. В ходе инцидента он не пострадал. Судьба упавшего телефона неизвестна.

23 января сообщалось, что житель Китая решил проверить батарею на iPhone на подлинность и надкусил ее. Аккумулятор взорвался во рту у мужчины, однако в результате происшествия никто не пострадал.

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