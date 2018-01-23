Во рту китайца взорвалась поддельная батарея от iPhone

Видео: Daily Mail

В Китае поддельная батарея для iPhone взорвалась во рту покупателя, который рассматривал ее в магазине. Об этом сообщает Daily Mail.

Чтобы проверить устройство, мужчина взял его в зубы и укусил. Последовала яркая вспышка. Хотя в непосредственной близости находились по меньшей мере пять человек, в результате инцидента никто не пострадал.

В начале января в Швейцарии из магазина Apple Store из-за дымящейся батареи iPhone эвакуировали около 50 человек.

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