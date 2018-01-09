Батарея iPhone сожгла магазин Apple

Почти полсотни человек эвакуировали из магазина Apple Store из-за дымящейся батареи iPhone. В результате один человек получил травму, еще семерым потребовалась медицинская помощь, сообщает Reuters.

Материалы по теме Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone От покупателей это скрывали долгие годы

Инцидент произошел во вторник, 9 января, в магазине Apple, находящемся недалеко от центрального железнодорожного вокзала Цюриха (Швейцария). Задымление возникло, когда сотрудник ремонтной службы извлекал перегретую батарею из корпуса iPhone, в результате чего сам работник получил небольшой ожог руки.

Задымление удалось ликвидировать, засыпав смартфон кварцевым песком, перед этим помещение покинули около полусотни сотрудников и посетителей.

В декабре 2017 года корпорация Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. Позднее компания извинилась перед пользователями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!