В США у адвоката поджигателя во время суда загорелись брюки

У выступавшего в зале суда в Майами (штат Флорида, США) адвоката, представляющего подозреваемого в поджоге мужчину, загорелось содержимое кармана. Об этом сообщает Miami Herald.

По данным издания, Стивен Гутьеррес (Stephen Gutierrez) обращался к присяжным. Он заявил, что его клиента напрасно заподозрили в поджоге собственного автомобиля, поскольку машина воспламенилась самопроизвольно. В этот момент из кармана брюк юриста пошел дым, и ему пришлось спешно покинуть зал суда. Через несколько минут Гутьеррес вернулся и объяснил, что загорелась батарея его электронной сигареты.

Материалы по теме «Лучше дочь бьюти-блогер, чем сын вейпер» Почему в сети смеются над любителями электронных сигарет

Некоторые очевидцы заявили, что перед произошедшим адвокат копошился в кармане, однако юрист настаивает, что это случайность и не связано с разбиравшимся делом.

«Я начал излагать свои аргументы и вскоре почувствовал в кармане что-то горячее», — рассказал Гутьеррес Miami New Times. Когда батарейка нагрелась сильнее, он убежал в туалет и бросил ее в воду.

По словам адвоката, он был шокирован произошедшим не меньше остальных. «Это не было подстроено. Никто не ожидает, что батарейка в кармане каким-то образом взорвется», — указал он.

В январе сообщалось, что житель американского штата Айдахо пострадал от электронной сигареты, которая взорвалась у него во рту. Мужчина лишился семи зубов, получил ожоги лица второй степени и другие травмы.