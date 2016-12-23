Электронная сигарета британца взорвалась у детской коляски

Видео: bbc.com

Камера видеонаблюдения в одном из магазинов британского города Лидс запечатлела возгорание батареи электронной сигареты, лежавшей в кармане у покупателя. Об этом сообщает BBC News.

Видео, опубликованное пожарной охраной Западного Йоркшира, показывает мужчину, стоящего возле детской коляски. Внезапно из его кармана вырывается сноп искр. Размахивая руками, крутясь на месте и осыпая коляску искрами, он убегает.

Согласно заявлению пожарной охраны, мужчина получил легкие травмы. Причиной инцидента стало короткое замыкание аккумуляторов электронной сигареты. По всей видимости, две запасные батареи соприкоснулись с металлическим предметом или друг с другом.

«Это не первый случай, когда мы сталкиваемся с травмами, полученными в результате взрыва литий-ионной батареи, которая лежала у кого-то в кармане, — говорит пожарный следователь Джейми Листер (Jamie Lister). — Сами батареи даже не должны быть испорчены. Проблема в том, что их неправильно хранят».

23 ноября сообщалось, что посетитель Центрального вокзала в Нью-Йорке пострадал от взорвавшейся у него в кармане электронной сигареты. Очевидцы рассказывают, что со стороны это напоминало фейерверк.