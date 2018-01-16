В США из-за потерянного iPhone устроили побоище с вырыванием волос

В пиццерии города Ньюарк американского штата Калифорния произошла массовая драка из-за утерянного мобильного телефона. Об этом Daily Mail.

По словам владелицы сотового, она отследила свой iPhone через приложение Find My iPhone app, указавшее, что мобильный находится в кафе. Девушка пришла туда в сопровождении нескольких человек и спросила у посетителей заведения, не находил ли кто-то ее сотовый.

В результате завязалась словесная потасовка, переросшая в реальную стычку, в которой приняли участие 20 человек. Один из очевидцев снял происходящее на видео, которое впоследствии опубликовал в соцсети. На ролике видно, что на полу валяются клочья волос.

Некоторые драчуны получили травмы. Руководство заведения вызвало полицию. По сведениям издания, стражи порядка не стали никого арестовывать.

Как отмечает издание, впоследствии выяснилось, что iPhone находится в бюро находок, расположенном в том же торговом центре, что и пиццерия, только этажом выше.

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