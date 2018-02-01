Китайского геймера парализовало после 20-часового марафона

У геймера из Китая парализовало половину тела после игрового марафона в интернет-кафе. Об этом сообщило издание The Sun.

Неназванный мужчина из провинции Чжэцзян на востоке страны лишился чувствительности ног на следующее утро после 20-часового сеанса онлайн-игр с друзьями, проведенного в интернет-кафе. Во время него он не отходил от монитора даже для того, чтобы поесть или сходить в туалет.

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Его друзья, узнав о случившемся вызвали, полицию в кафе, также за парализованным геймером выехали врачи. Пока неизвестно, удастся ли ему восстановиться.

Китайские власти активно борются с интернет-зависимостью среди подростков. При этом использование нетрадиционных методов борьбы с ней также преследуется. Так, в январе 2017 года в стране ввели запрет на использование электрошока для лечения интернет-зависимости после убийства подростком своей матери. Таким образом он отомстил ей за отправку в учреждение, где его лечили шоковой терапией.

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