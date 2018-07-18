Китаянка на скутере протаранила людей и продолжила глазеть в смартфон

Уткнувшаяся в телефон китаянка упала со скутера и продолжила смотреть на экран, уже лежа на земле. На видео обратил внимание телеканал города Линьхай в провинции Чжэцзян на западе Китая.

Инцидент произошел на деревенской дороге неподалеку от Линьхая. Девушка ехала на скутере и смотрела в экран телефона. Она протаранила ехавшую перед ней женщину и ее пассажира, не сумела сохранить равновесие и упала, но это не помешало ей продолжить смотреть на экран, лежа на спине.

По данным телеканала, ее доставили в больницу с незначительными травмами. Представители дорожной полиции отметили, что ей придется нести всю ответственность за аварию.

В марте сообщалось о смерти находившегося на экскурсии в горах китайца, который заигрался в мобильный телефон, сел на перила для предотвращения падений, отклонился назад и разбился. Он скончался на месте.

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