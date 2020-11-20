Многодетный российский полицейский спас роженицу в аэропорту

Многодетный российский полицейский спас молодую роженицу в аэропорту. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в Иркутске. По информации издания, 44-летний начальник дежурной смены Святослав Маслов бросился на помощь 18-летней россиянке, которая упала на пол в аптеке терминала и начала кричать.

По его словам, он сразу понял, что у нее начались схватки и она скоро родит — два года назад Маслов присутствовал на родах жены. Полицейский отметил, что беременная находилась в аналогичном состоянии.

Впоследствии он вместе с медработниками посадил роженицу в кресло-каталку и повез в медпункт. «Сначала помог ей лечь на бок. Главное, нельзя было трясти женщину. Если честно, уже готов был закатывать рукава и помогать врачам. Прямо сказал им: "Если вы готовы принять роды, то я с вами"», — рассказал полицейский.

В результате ребенок родился в машине скорой помощи по дороге в больницу. Девочка появилась на свет недоношенной, на 32-й неделе, однако ее жизни, как и жизни матери, ничего не угрожает.

9 октября в Индии женщина родила ребенка во время авиаперелета из одного города страны в другой. Роды принимали два врача, оказавшиеся на борту, — пластический хирург и акушер-гинеколог. Вначале бортпроводник заметил, что беременная женщина в салоне чувствует себя беспокойно. Она призналась, что с утра ничего не ела. Во время полета у нее начались боли в животе, а тревога и беспокойство усилились.