Украинцы возмутились начавшей рожать во время полета авиапассажиркой

Авиапассажиры из Украины возмутились попутчицей из Таиланда, которая начала рожать во время перелета. Об этом очевидица произошедшего Наталья Белоконева рассказала на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 4 февраля, в самолете, следовавшем по маршруту из Дохи в Бангкок. По словам Белоконевой, во время путешествия командир воздушного судна неожиданно сообщил по громкой связи, что у одной из туристок начались роды и ей требуется медицинская помощь.

В результате роды приняла оказавшаяся на борту заслуженный врач, украинка Алена Федченко. Ребенок родился, когда самолет пролетал между Калькуттой и Бангкоком, после чего экипаж принял решение произвести аварийную посадку.

«Два часа простояли — пока парня в новый мир оформляли, ну и заправились еще на всякий случай. Знаете, сколько дерьма выслушали от пассажиров? На нашем родном языке!» — рассказала автор поста. По ее словам, украинцы утверждали, что не понимают, почему они вынуждены терять столько времени. «Я за такое не платил», «А рожать нельзя было на земле?», «Нашла время рожать, я спать хочу!» — говорили они.

В ноябре прошлого года сообщалось, что мать двоих детей родила третьего ребенка сразу после приземления в аэропорту Шарлотты Дуглас в городе Шарлотт (США). Она путешествовала на 38-й неделе беременности в сопровождении супруга.

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